Ressam Bedri Baykam'ın Başına Gelmeye Kalmadı: Önce Anlattı, Sonra Uyardı

Son zamanlarda artan dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Ressam Bedri Baykam dolandırıcıların kurbanı olmaktan son anda kurtuldu. Baykam ifade vererek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

KİMLİK BİLGİLERİNİN ÇALINDIĞINI İDDİA ETTİLER

Baykam dolandırıcıların Anadolu Adalet Sarayı Evrakta Sahtecilik Amirliği, Terörle Mücadele Şubesi’nden aradıklarını söylediklerini, kimlik bilgilerinin çalındığı yalanını söylediklerini kaydetti.

Baykam, Cumhuriyet’te kaleme aldığı yazısında, "Bana ekran görüntüleri, fotoğraf ve video atarak bazı kişiler gösterdiler ve tanıyıp tanımadığımı sordular. Hiçbirini tanımadığımı söyledim. Bu sefer bana kimliğimin nerede kopyalanmış olduğunu anlayabilmek için bir boş kağıda söylediklerini yazmamı istediler. Önce o kağıda ‘Türkiye Cumhuriyeti adına’ şeklinde bir cümle yazmamı istediler" ifadesini kullandı.

E-DEVLET'TEN GELEN KOD İSTENİNCE ŞÜPHELENDİ

Baykam dolandırıcıların e-Devlet için onay kodu istemelerinin ardından dolandırıcıların hedefinde olduğunu anladığını söyledi.

Baykam yaşadıklarını şöyle anlattı:

- Şüphelerim arttığı için Allah’tan o anda durumu anladım ve kendilerine ‘hayır, o bilgiyi sizinle paylaşamam çünkü e-Devlet’ten gelen bilgileri polis dahil hiç kimseye verme hakkımız yok, e-Devlet’e girerken böyle bir söz verdik’ dedim.

-Karşımdaki sözde komiser olayın en başından beri benim üzerimde yaratmaya çalıştıkları otorite ve her söylenileni eksiksiz yapma fiilinden dışarı çıktığımı görerek sertleşmeye kalkıştı, ben de kendisine benimle böyle konuşamayacağını söyledim. … Artık anlamıştım ki, o bilgiyi versem başıma gelmedik olay kalmayacaktı.

"EŞİM VE OĞLUMUN ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİRMELERİNİ İSTEDİM"

-Bu arada sözde polisler beni dört kez daha aradı, ama artık telefonlarına yanıt vermedim. Taksim’deki iş yerimde, asistanımla, bu şerhi tapuya koyduk ve ayrıca e-Devlet şifremi değiştirdik. Aynı zamanda durumdan yaşadığım ağır rahatsızlık ve şüphe nedeniyle eşim ve oğlumun da e-Devlet şifrelerini değiştirmelerini istedim.

Kaynak: Cumhuriyet