Serdar Ortaç'ın 'Yasa Dışı Bahis' Kaybı Ortaya Çıktı: Milyonlarca Lirayı Buldu

'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturmasında ev hapsi verilen Serdar Ortaç'ın 18 konseri iptal edildi. Ortaç'ın yalnızca 1,5 aylık zararının 25 milyon TL'yi bulduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
Serdar Ortaç'ın 'Yasa Dışı Bahis' Kaybı Ortaya Çıktı: Milyonlarca Lirayı Buldu

'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alınmış ve iki ünlü isme ev hapsi verilmişti. Bu karar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ev hapsi kararına itiraz etmiş ve tutuklanmalarını talep etmişti. Başsavcılığın talebi reddedilmişti.

Serdar Ortaç'ın 'Yasa Dışı Bahis' Kaybı Ortaya Çıktı: Milyonlarca Lirayı Buldu - Resim : 1

SERDAR ORTAÇ'IN KAYBI ORTAYA ÇIKTI

Ev hapsinde olduğu için 18 konseri iptal edilen Serdar Ortaç'ın zararı ortaya çıktı. Aramızda Kalmasın adlı magazin programının sunucusu Müge Dağıstanlı, Ortaç'ın yalnızca 1,5 aylık zararının 25 milyon TL'yi bulduğunu açıkladı.

Serdar Ortaç'ın 'Yasa Dışı Bahis' Kaybı Ortaya Çıktı: Milyonlarca Lirayı Buldu - Resim : 2

Dağıstanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Serdar Ortaç'ın İstanbul ve İstanbul dışındaki Aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri ev hapsi nedeniyle iptal oldu.1.5 aylık zararı 25 milyon TL. Aslında dahası da var."

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil Hakkında Flaş GelişmeSerdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil Hakkında Flaş GelişmeGüncel

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil 'Para Almadık' Demişti... Gazeteci Emrullah Erdinç, Aldıkları Miktarı AçıkladıSerdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil 'Para Almadık' Demişti... Gazeteci Emrullah Erdinç, Aldıkları Miktarı AçıkladıGüncel

Etiketler
Serdar Ortaç
Son Güncelleme:
Ağrı Kesiciden Daha Etkili Bitki: Her Yerde Yetişiyor ama Kimse Değerini Bilmiyor Ağrı Kesiciden Daha Etkili Bitki: Her Yerde Yetişiyor ama Kimse Değerini Bilmiyor
Tam 4 Katı Bekleniyor! Zeytinyağı Fiyatları Düşecek mi? Tam 4 Katı Bekleniyor! Zeytinyağı Fiyatları Düşecek mi?
Evlilik Bitti, Dava Bitmedi! Brad Pitt ile Angelina Jolie Kozlarını Mahkemede Paylaşacak Brangelina Kozlarını Mahkemede Paylaşacak
Oyunculuğu Bırakmıştı! Ünlü İsim Dede Olduğunu Duyurdu, Poz Vermeye Doyamadı Ünlü İsim Dede Olduğunu Duyurdu, Poz Vermeye Doyamadı