Serdar Ortaç'ın 'Yasa Dışı Bahis' Kaybı Ortaya Çıktı: Milyonlarca Lirayı Buldu

'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alınmış ve iki ünlü isme ev hapsi verilmişti. Bu karar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ev hapsi kararına itiraz etmiş ve tutuklanmalarını talep etmişti. Başsavcılığın talebi reddedilmişti.

SERDAR ORTAÇ'IN KAYBI ORTAYA ÇIKTI

Ev hapsinde olduğu için 18 konseri iptal edilen Serdar Ortaç'ın zararı ortaya çıktı. Aramızda Kalmasın adlı magazin programının sunucusu Müge Dağıstanlı, Ortaç'ın yalnızca 1,5 aylık zararının 25 milyon TL'yi bulduğunu açıkladı.

Dağıstanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Serdar Ortaç'ın İstanbul ve İstanbul dışındaki Aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri ev hapsi nedeniyle iptal oldu.1.5 aylık zararı 25 milyon TL. Aslında dahası da var."