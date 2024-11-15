Evlilik Bitti, Dava Bitmedi! Brad Pitt ile Angelina Jolie Kozlarını Mahkemede Paylaşacak

Hollywood'da bir dönem en çok konuşulan çiftlerden olan ve "Brangelina" olarak anılan Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus iş adamı Yuri Shefler’e satan Jolie, Pitt tarafından "eski eşine zarar vermeye çalışmakla" suçlanmıştı. Angelina Jolie de eski eşinin Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine "sus payı" verdiğini iddia ederek Pitt’e dava açmıştı.

Daily Mail'in haberine göre, ünlü çiftin hukuk mücadelesi mahkemeye taşınıyor. Pitt ile Jolie'nin gelecek yıl mahkemede karşı karşıya geleceği söyleniyor. Ünlü çift, ilk kez hakim karşısında ifade vermek zorunda kalacak.

'İZİNSİZ SATIŞLA ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ'

Jolie'nin avukatları, geçmişte Pitt'in oyuncunun hisselerini almak için Jolie'ye teklifte bulunduğunu ve ancak Jolie gizlilik sözleşmesi imzalamadığı için bu satışın gerçekleşmediğini söylemişti. Pitt'in avukatları, Jolie'nin çiftin Miraval'daki hisselerini her iki tarafın da izni olmadan satarak anlaşmayı ihlal ettiğini söylüyor.

Brad Pitt'e yakın bir kaynak, "Bu basit bir ticari anlaşmazlık, ancak ne yazık ki diğer taraf, davalarındaki zayıflıkları ortaya çıkaran ve davayı karmaşıklaştırıp uzatan kişisel unsurları sürekli olarak ortaya koyuyor" diye konuştu.