Mauro Icardi Sessizliğini Bozdu! Wanda Nara'ya Çok Sert Sözler

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara hakkında uzun süren sessizliğini ilk kez bozdu. Hakkında art arda haberler çıkan Icardi'nin son olarak gözaltına alındığını yazmıştı Arjantin basını. Bu iddialara jet yalanlama ise sarı-kırmızılı kulüpten gelmişti.

WANDA VE SEVGİLİSİNDEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Bunun üzerine ise Wanda Nara da bir açıklama yapmıştı ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evimde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin haberler ışığında, medyadan bu olayları bahsetmekten veya bu olaylara atıfta bulunmaktan kaçınmalarını talep ediyorum. Aynı zamanda, medyanın 5 çocuğumla ilgili olarak onların yaşamadıkları durumlardan bahsetmekten ve reşit olmayan kızlarım için yapılan nafaka ödemelerinin miktarına herhangi bir atıfta bulunmaktan kaçınmasını talep ettiğimi belirtmek isterim."

Bunların üstüne bir de Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, dün Fenerbahçe formasıyla bir canlı yayına katıldı ve Türkiye'de konser vereceğini söyledi.

ICARDI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tüm bu yaşananlar üzerine Icardi, Arjantin'de yayınlanan Socios programına yaptığı açıklamalarda Türkiye'de ve dünya basınında yer alan şiddet iddialarını kesin bir dille yalanlayarak şunları söyledi:

"Hepsi bir Wanda operasyonu. Ben kesinlikle hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve elbette haklarım var. Wanda, ona yazdığım mesajı sosyal medya hesabından paylaştığında beni tüm dünyanın önünde bir aptal olarak ifşa etti ve bu da psikolojik bir şiddettir."