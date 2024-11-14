Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi Gözaltına mı Alındı? Galatasaray'dan Açıklama Geldi

ICARDİ’NİN KADIN DOĞUM UZMANINI ARAMASI

Pepe Ochoa, Icardi’nin kadın doğum uzmanıyla yaptığı görüşme hakkında da bilgi verdi. Ochoa, “Mauro, Wanda'nın hamile olduğu bilgisini gerçekten inandı ve bunu doğrulamak amacıyla kadın doğum uzmanını aradı. Uzmanlar, arayanın Icardi olduğunu düşünmediler ve görüntülü arama yapılmasını istediler,” dedi.

GÖZALTI İDDİALARI

Icardi’nin Arjantin’e dönmesinin, bu şüpheleri gidermek ve durumu netleştirmek için attığı bir adım olduğu düşünülüyor. Ancak son bilgilere göre, Wanda Nara ile yaşadığı gerginlik ve şiddet iddiaları nedeniyle Icardi’nin gözaltına alındığı öne sürülüyor. Bu karmaşa, hukuki sürecin ilerlemesiyle daha da derinleşebilir.

YALANLAMA GELDİ

Galatasaray, Wanda Nara'nın boşanma aşamasında olduğu Mauro Icardi hakkında karakola giderek şikâyette bulunduğu iddiasını yalanladı.