Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi Gözaltına mı Alındı? Galatasaray'dan Açıklama Geldi
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasındaki gerilim, gündemdeki yerini koruyor. Arjantin basınındaki haberlere göre, Nara’nın şikayeti üzerine Icardi’nin gözaltına alındığı iddia edildi. Galatasaray'dan açıklama geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, sakatlık tedavisi için ülkesine dönüş yaptı. Ancak, eski eşi Wanda Nara ile arasında ciddi anlaşmazlıklar yaşandığı iddia ediliyor. Çiftin, çocuklarının velayeti konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve tartışmaların giderek büyüdüğü öne sürülüyor. Wanda Nara'nın, Icardi'ye yönelik şiddet iddialarını polise bildirdiği ve avukatının bu iddialara ilişkin görüntüleri talep edeceği ifade ediliyor.
VELAYET SAVAŞININ BAŞLANGICI
Gazeteci Pepe Ochoa, Arjantin'deki son gelişmeleri ve Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki gerginliği aktardı. Ochoa, Icardi’nin, Wanda Nara ile buluştuğu binaya şarkıcı L-Gante'nin girmesini yasakladığını belirtti. "Bir apartman dairesinde buluştular ve yüksek sesle tartıştıklarını doğruladım. Icardi'nin tek amacı, kızlarını Türkiye'ye götürüp orada kendisiyle yaşatmak" dedi.
Ochoa ayrıca, Wanda Nara'nın yazdığı bir mesajın ardından Icardi’nin onunla olan ilişkisinin tamamen sona erdiğini ve çiftin kızlarının velayeti konusunda artık büyük bir hukuki mücadeleye gireceklerini vurguladı.
ICARDİ'NİN ARJANTİN’E DÖNME KARARI
Icardi’nin, Wanda Nara’nın L-Gante'ten çocuk beklediğini öğrenmesinin ardından Arjantin’e döndüğü iddia ediliyor. Gazeteci Pepe Ochoa, bu bilgiyi doğruladığını belirterek, “Mauro, bu konuda kesin bilgilere sahipti ve gerçekten inandığı bir sebepten ötürü Arjantin’e döndü. Bir hafta önce iki kez kadın doğum uzmanını aradı,” dedi. Icardi’nin, Wanda Nara'nın hamile olduğu şüphesiyle durumu netleştirmek için bu adımı attığı öne sürülüyor.
ICARDİ VE NARA ARASINDAKİ HUKUKİ SÜREÇ
Wanda Nara, Icardi’nin rahatsız edici davranışları nedeniyle 13B Polis Karakolu’na acil şikayet dilekçesi verdi. Konuya dair açıklama yapan Nara’nın avukatı Ana Rosfeld, mahkemenin Icardi’yi 15 Kasım’da, Arjantin saatiyle 10:00’da hakim karşısına çıkarma kararı aldığını bildirdi. Mahkeme, Icardi’ye Wanda Nara’ya yönelik rahatsızlık vermemesi gerektiğini ve kendisini kontrol altına alması gerektiğini vurguladı.
ICARDİ’NİN KADIN DOĞUM UZMANINI ARAMASI
Pepe Ochoa, Icardi’nin kadın doğum uzmanıyla yaptığı görüşme hakkında da bilgi verdi. Ochoa, “Mauro, Wanda'nın hamile olduğu bilgisini gerçekten inandı ve bunu doğrulamak amacıyla kadın doğum uzmanını aradı. Uzmanlar, arayanın Icardi olduğunu düşünmediler ve görüntülü arama yapılmasını istediler,” dedi.
GÖZALTI İDDİALARI
Icardi’nin Arjantin’e dönmesinin, bu şüpheleri gidermek ve durumu netleştirmek için attığı bir adım olduğu düşünülüyor. Ancak son bilgilere göre, Wanda Nara ile yaşadığı gerginlik ve şiddet iddiaları nedeniyle Icardi’nin gözaltına alındığı öne sürülüyor. Bu karmaşa, hukuki sürecin ilerlemesiyle daha da derinleşebilir.
YALANLAMA GELDİ
Galatasaray, Wanda Nara'nın boşanma aşamasında olduğu Mauro Icardi hakkında karakola giderek şikâyette bulunduğu iddiasını yalanladı.