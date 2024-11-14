Wanda Nara'dan Icardi Açıklaması: Basına Çağrı Yaptı

Galatasaray-Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, dikkat çeken bir iddia ile gündeme geldi. Yıllardır birlikte olduğu eşi Wanda Nara ile ayrılık aşamasında olan Icardi, Arjantin'e gitti. Arjantin basınında çıkan iddialara göre yıldız ismin Wanda Nara'nın evine gittiği fakat eşinin kendisini almaması üzerine tartışma çıktığı belirtildi. Tartışma sonrası Wanda Nara'nın Arjantinli santrforu polise şikayet ettiği öne sürüldü.

Galatasaray Kulübü, Icardi hakkında Arjantin basınında ortaya atılan iddiaları net bir dille yalanladı. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

ICARDI 'ABARTIYOR' DEMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından yıldız oyuncu da sessizliğini bozdu. Ünlü magazin muhabiri Matias Vazquez'e mesaj atan Icardi, "Hepsi Wanda'nın abartısı. Herhangi bir şiddet uygulamadım" açıklamasında bulundu.

BASINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Wanda Nara da söz konusu iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Medyadan söz konusu iddialarla ilgili haber yapmamasını talep eden Wanda Nara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Medyanın dün evimde meydana geldiği iddia edilen olaylar ile ilgili, beş çocuğumla ilgili haber yapmaktan kaçınmasını ayrıca küçük kızlarım için ödenecek nafakanın miktarına ilişkin iddialarda bulunmamasını talep ederim."