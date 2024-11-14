Sinan Kaloğlu'na Eşinden Suç Duyurusu: 'Başıma Bir Şey Gelirse...'

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu'na, eşi Gardenya Menekşe Kaloğlu'ndan ağır suçlamalar geldi.

'KARMASINI SADECE ICARDI MI YAŞIYOR SANIYORSUNUZ?

Gardenya Menekşe Kaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sadece karmasını Icardi mi yaşıyor sanıyorsunuz. Kim ki dengesini koruyamıyorsa bir şekilde bedelini ödetiyor evren, evrenin hafızasını güveniyorum. Ben unutsam da o hiç unutmadı" dedi.

'BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE...'

"Şu andan itibaren oğlum Munzur Sinan Kaloğlu ve benim başıma gelebilecek her şeyin tek sorumlusu Sinan Kaloğlu’dur. Bu bir suç duyurusudur" ifadelerini kullanan Kaloğlu, şöyle devam etti:

"Bütün derdin bu eli bırakmam mı? Artık yalanlarını dinlememem mi? Hangi akla hizmet Belkıs denilen kişiyi gözdağı verir gibi karşıma çıkartıyorsun. Tüm spor camiası senin kim olduğunu bilecek. İşlenen hiçbir suç cezasız kalmaz!!! O bedeli ilahi adalette ödetir yargı adaleti de zaman der susarım öncekiler gibi. Hee bir de kendi cezasını yaşarken bulursun tıpkı şimdi ki gibi… Bu daha iyi günlerin…"