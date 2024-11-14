UEFA'dan Milli Hakeme Görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'a görev verdi. Belçika ile Çekya U21 takımları arasında 15 Kasım 2024 Cuma günü oynanacak olan UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu ilk maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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UEFA'dan Milli Hakeme Görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Belçika ile Çekya U21 takımları arasında 15 Kasım 2024 Cuma günü oynanacak olan UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu ilk maçını yönetecek.

Belçika'nın Leuven şehrinde Den Dreef Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Çağdaş Altay ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

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Kaynak: DHA

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