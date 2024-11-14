Sezonu Kapattı Ama... Fenerbahçe'nin Altın Çocuğuna Dev Talipler! Kapıyı 20 Milyon Euro'dan Açacaklar

Süper Lig devi Fenerbahçe’de sakatlanmasıyla taraftarları kahreden Jayden Oosterwolde ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Avrupa devlerinin sezonu kapatan yıldız için adeta sıraya girdiği öne sürüldü.

Sakatlanmasına rağmen Avrupa kulüplerin ilgisinin dinmediği Oosterwolde’ye Roma, West Ham United ve Crystal Palace'ın ocak ayında teklif yapacağı iddia edildi. Hem sol bek hem de stoper mevkiinde oynayabilen yıldız oyuncu dev kulüplerin iştahını kabarttı.

Fenerbahçe’nin transfer pazarlığında kapıyı 20 milyon Euro’dan açacağı ve buna yakın bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

2027'ye kadar sözleşmesi devam eden başarılı futbolcu, bu sezon 14 maçta forma giyebilmişti.