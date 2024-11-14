Fenerbahçe Yıldız İsmi Bitirdi: İş İmzaya Kaldı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istedi Medina'da işlemin 'tamam' olduğu iddia edildi. Yıldız ismin ocakta sarı-lacivertli kulübe imza atacağı kaydedildi.

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Fenerbahçe Yıldız İsmi Bitirdi: İş İmzaya Kaldı

Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe’de ara transfer çalışmaları sürüyor. Yaz transfer dönemine yetiştirilemeyen Cristian Medina’da ise kritik bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip yıldız oyuncuya imza attırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Yıldız İsmi Bitirdi: İş İmzaya Kaldı - Resim : 1

Kadrosunu kuvvetlendirmek için düğmeye basan Fenerbahçe’de prensip anlaşmasına varılan Medina’da işlemin ‘tamam’ olduğu iddia edildi.

Boca Juniors, Fenerbahçe’nin 10 milyon dolar bonservis ile 5 milyon dolar bonus teklifini kabul ettiği öne sürüldü. Medina da kulübüne rest üzerine rest çekerken, Boca Juniors sonunda pes etti.

Medina’nın ocak ayına kadar forma giymeyeceği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

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