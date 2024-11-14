Fenerbahçe Yıldız İsmi Bitirdi: İş İmzaya Kaldı

Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe’de ara transfer çalışmaları sürüyor. Yaz transfer dönemine yetiştirilemeyen Cristian Medina’da ise kritik bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip yıldız oyuncuya imza attırmaya hazırlanıyor.

Kadrosunu kuvvetlendirmek için düğmeye basan Fenerbahçe’de prensip anlaşmasına varılan Medina’da işlemin ‘tamam’ olduğu iddia edildi.

Boca Juniors, Fenerbahçe’nin 10 milyon dolar bonservis ile 5 milyon dolar bonus teklifini kabul ettiği öne sürüldü. Medina da kulübüne rest üzerine rest çekerken, Boca Juniors sonunda pes etti.

Medina’nın ocak ayına kadar forma giymeyeceği de gelen bilgiler arasında yer aldı.