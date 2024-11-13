Mourinho Barcelona'nın Yıldızına Kafayı Taktı: Harekete Geçildi

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho Barcelona'nın yıldızı Ansu Fati'ye kancayı taktı. Mario Branco'nun yıldız oyuncu için harekete geçti.

Son Güncelleme:
Mourinho Barcelona'nın Yıldızına Kafayı Taktı: Harekete Geçildi

Lige pek de istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe’de ara transfer için çalışmalar erken başladı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun gözünü Barcelona’nın genç yıldızına diktiği kaydedildi.

Mourinho Barcelona'nın Yıldızına Kafayı Taktı: Harekete Geçildi - Resim : 1

Fenerbahçe’nin ara transferde Barcelona’dan Ansu Fati’yi kadroya katmak istediği iddia edilirken, sportif direktör Mario Branco’nun bu talep doğrultusunda harekete geçtiği kaydedildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Branco'nun, yıldız futbolcuyu kiralık olarak takıma katmak için Katalan ekibinin yetkilileriyle ilk teması sağladığı belirtildi. Genç yetek bir dönem Lionel Messi’nin veliahtı olarak gösteriliyordu.

Etiketler
Jose Mourinho Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Galatasaray Topu TFF'ye Attı! Savcılık 'Meritking' Kararını Verdi Savcılık 'Meritking' Kararını Verdi
Şenol Güneş’ten Şampiyonluk İtirafı Şenol Güneş’ten Şampiyonluk İtirafı
'Yaşayan En Seksi Erkek' Seçildi: Bakın İlk Tepkisi Ne Oldu 'Yaşayan En Seksi Erkek' Seçildi: Bakın İlk Tepkisi Ne Oldu
Kahvaltı Yapmadan Yarım Saat Önce Bunu Yapın Bakın Ne Oluyor: Faydası Saymakla Bitmiyor! Kahvaltı Yapmadan Yarım Saat Önce Bunu Yapın Bakın Ne Oluyor: Faydası Saymakla Bitmiyor!