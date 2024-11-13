Mourinho Barcelona'nın Yıldızına Kafayı Taktı: Harekete Geçildi

Lige pek de istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe’de ara transfer için çalışmalar erken başladı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun gözünü Barcelona’nın genç yıldızına diktiği kaydedildi.

Fenerbahçe’nin ara transferde Barcelona’dan Ansu Fati’yi kadroya katmak istediği iddia edilirken, sportif direktör Mario Branco’nun bu talep doğrultusunda harekete geçtiği kaydedildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Branco'nun, yıldız futbolcuyu kiralık olarak takıma katmak için Katalan ekibinin yetkilileriyle ilk teması sağladığı belirtildi. Genç yetek bir dönem Lionel Messi’nin veliahtı olarak gösteriliyordu.