Galatasaray Topu TFF'ye Attı! Savcılık 'Meritking' Kararını Verdi

Trendyol Süper Lig’in son iki sezonunun şampiyonu Galatasaray, karaborsa bilet tartışmalarının ardından bir de sponsorluk anlaşmasıyla gündeme gelmişti. Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşısına yasa dışı bahis ve kumar sitesi ile olan bağlantısı ile bilinen yeni forma sırt sponsoru olan Meritking.news reklamıyla çıkmıştı.

Tepki çeken anlaşmanın ardından Galatasaray, sponsorluk anlaşmasını askıya aldıklarını KAP'a bildirmişti. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ise suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın suç duyurusunu değerlendirdi. Yapılan soruşturma sonucunda 'kovuşturmaya yer yok' kararı verildi. Gazeteci Murat Ağırel'in aktardığına göre, Galatasaray ise savcılığa yaptığı açıklamada, topu Türkiye Futbol Federasyonu'na attı ve sponsorluk anlaşmasının Türkiye Futbol Federasyonu'ndan görüş alınarak yapıldığını, yapılan ihtarlardan sonra 30.09.2024 tarihinde sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.

İşte savcılığın 'kovuşturmaya yer yok' kararı: