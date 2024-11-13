Galatasaray Topu TFF'ye Attı! Savcılık 'Meritking' Kararını Verdi

Savcılık, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Galatasaray hakkında suç duyurusunda bulunduğu 'yasa dışı bahis reklamı'na ilişkin 'kovuşturmaya yer yok' kararı verdi. Sarı-kırmızılı kulüp soruşturma kapsamında verdiği ifadede topu Türkiye Futbol Federasyonu'na attı. İşte tartışmalı sponsorluk ve savcılık kararının detayları...

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Galatasaray Topu TFF'ye Attı! Savcılık 'Meritking' Kararını Verdi

Trendyol Süper Lig’in son iki sezonunun şampiyonu Galatasaray, karaborsa bilet tartışmalarının ardından bir de sponsorluk anlaşmasıyla gündeme gelmişti. Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşısına yasa dışı bahis ve kumar sitesi ile olan bağlantısı ile bilinen yeni forma sırt sponsoru olan Meritking.news reklamıyla çıkmıştı.

Galatasaray Topu TFF'ye Attı! Savcılık 'Meritking' Kararını Verdi - Resim : 1

Tepki çeken anlaşmanın ardından Galatasaray, sponsorluk anlaşmasını askıya aldıklarını KAP'a bildirmişti. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ise suç duyurusunda bulunmuştu.

Galatasaray Topu TFF'ye Attı! Savcılık 'Meritking' Kararını Verdi - Resim : 2

Savcılık, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın suç duyurusunu değerlendirdi. Yapılan soruşturma sonucunda 'kovuşturmaya yer yok' kararı verildi. Gazeteci Murat Ağırel'in aktardığına göre, Galatasaray ise savcılığa yaptığı açıklamada, topu Türkiye Futbol Federasyonu'na attı ve sponsorluk anlaşmasının Türkiye Futbol Federasyonu'ndan görüş alınarak yapıldığını, yapılan ihtarlardan sonra 30.09.2024 tarihinde sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.

İşte savcılığın 'kovuşturmaya yer yok' kararı:

Galatasaray Topu TFF'ye Attı! Savcılık 'Meritking' Kararını Verdi - Resim : 3

Galatasaray Topu TFF'ye Attı! Savcılık 'Meritking' Kararını Verdi - Resim : 4

Galatasaray'ın Tartışmalı Sponsoru 'Meritking.news': Spor Toto Savcılığa Başvurdu, Sahibinin Firar Ettiği İddia EdildiGalatasaray'ın Tartışmalı Sponsoru 'Meritking.news': Spor Toto Savcılığa Başvurdu, Sahibinin Firar Ettiği İddia EdildiSpor

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