Şenol Güneş’ten Şampiyonluk İtirafı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten şampiyonluk itirafı geldi. Güneş, bu sezon için yarıştan uzaklaştıklarını dile getirirken Avrupa ve Türkiye Kupası için hedeflerinin sürdüğünü söyledi.

Şenol Güneş’ten Şampiyonluk İtirafı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Güneş, takımın durumundan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, sorumluluğu üstüne aldı.

Güneş, şampiyonluk yarışından uzaklaşıldığını ancak Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda hedeflerinin korunduğunu ifade etti.

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SORUMLULUĞÜ ÜSTLENDİ

"İlk geldiğim gün söylediğim sözleri bugün yinelemek zorunda kalmak beni gerçekten üzüyor" diyen Güneş, "Takımımızın sergilediği performans ve aldığımız sonuçlar ne oyuncularımızın ne teknik ekibimizin ne de taraftarımızın beklentilerini karşılıyor, bu nedenle hepimiz üzgünüz. İlk günlerde ortaya koyduğumuz hedeflerle bugünkü durum arasında fark olduğu için hem başkanımızdan hem de taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bu durumun sorumluluğu bana ait. Trabzonspor'un büyüklüğüne layık sonuçlar almak için buradayım. Geldiğimiz noktada 11 maçta 12 puan almak Trabzonspor'a yakışmıyor. Büyük bir kulüp, büyük bir takım olarak büyük oyunlar oynamamız gerektiğini biliyoruz ama maalesef bu beklentilere ulaşamadık. Öz güven eksikliği yaşıyoruz ve bu durum beklentilere karşılık verememekle de giderek artıyor. Maalesef istikrarlı bir çizgi yakalayabilmiş değiliz. Bu durumu değiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Şenol Güneş’ten Şampiyonluk İtirafı - Resim : 2

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN UZAKLAŞTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluk ihtimali için de samimi açıklamalarda bulundu:

"Bu kadro ile devre arasına kadar yolumuza devam edeceğiz. Kadroyu daraltarak, sorumluluğu daha çok yayarak, kendi içimizde rekabeti güçlendirmek ve öz güven kaybını gidermek istiyoruz. Trabzonspor yarışmacı bir takımdır, her zaman şampiyonluk mücadelesi verir. Şu an için şampiyonluk yarışından uzaklaştığımızı düşünüyorum ama Avrupa kupalarına katılmak ve Türkiye Kupası’nı kazanmak hedeflerimiz arasında olmalı."

Şenol Güneş’ten Şampiyonluk İtirafı - Resim : 3

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Kaynak: DHA-İHA

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