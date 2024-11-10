Süper Lig Devi Gidişin Faturasını Onlara Kesti: 4 Oyuncu Kadro Dışı

Süper Lig'de 12 puanda kalan Trabzonspor, faturayı 4 isme kesti. Teknik direktör futbolcularla yaptığı toplantıda kadro dışı kaldıkları bilgisini oyunculara iletti.

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Süper Lig Devi Gidişin Faturasını Onlara Kesti: 4 Oyuncu Kadro Dışı

Trabzonspor’da kötü gidiş sürerken dikkat çeken bir hamle geldi. Bordo-mavili ekip, Orsic, Denswil, Bardhi ve Umut Bozok’un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Süper Lig Devi Gidişin Faturasını Onlara Kesti: 4 Oyuncu Kadro Dışı - Resim : 1

Trabzonspor’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir.”

SON MAĞLUBİYET KARADENİZ DERBİSİNDE

Trabzonspor, ligde kötü gidişine devam ederken, ligin 12’inci haftasında Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor’a 3-1’lik skorla mağlup oldu.

Bu skorla bordo-mavili ekip 12 puanda kaldı.

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