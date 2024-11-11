Fenerbahçe'nin Yıldızından Kötü Haber: Birçok Maçı Kaçıracak

Fenerbahçe Beko, ABD’li oyun kurucu Wade Baldwin IV’in sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Wade Baldwin IV, 8 Kasım Cuma günü oynanan Ldlc Asvel karşılaşmasında hamstring bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullandılı.

Yıldız oyuncunun ligde Anadolu Efes, Mersin Spor ve Türk Telekom; THY EuroLeague'de ise Bayern Münih, Zalgiris, Virtus Bologna, Olimpia Milano, Baskonia ve Real Madrid maçlarını kaçıracağı öğrenildi.