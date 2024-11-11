Fenerbahçe'nin Yıldızından Kötü Haber: Birçok Maçı Kaçıracak

Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin IV’in sakatlandığını duyurdu. Yıldız oyuncu birçok maçı kaçıracak.

Fenerbahçe'nin Yıldızından Kötü Haber: Birçok Maçı Kaçıracak

Fenerbahçe Beko, ABD’li oyun kurucu Wade Baldwin IV’in sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Wade Baldwin IV, 8 Kasım Cuma günü oynanan Ldlc Asvel karşılaşmasında hamstring bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullandılı.

Yıldız oyuncunun ligde Anadolu Efes, Mersin Spor ve Türk Telekom; THY EuroLeague'de ise Bayern Münih, Zalgiris, Virtus Bologna, Olimpia Milano, Baskonia ve Real Madrid maçlarını kaçıracağı öğrenildi.

Etiketler
Fenerbahçe
Pırlanta ile Elmas Arasındaki Farklar: Birbirinden Değerli Taşların Özellikleri Pırlanta ile Elmas Arasındaki Farklar: Birbirinden Değerli Taşların Özellikleri
Hastaneye Kaldırılan Ergin Ataman'ın Sağlık Durumu Nasıl? Ergin Ataman Hastalığını Açıkladı
Tarih Boyunca Askerler Kullanıyordu: Kanamayı Anında Kesiyor, Hemen İyileştiriyor Tarih Boyunca Askerler Kullanıyordu: Kanamayı Anında Kesiyor, Hemen İyileştiriyor
Hakem Halil Umut Meler'e Saldıran Eski Başkan Faruk Koca'ya Hapis Cezası Hakeme Yumruklu Saldırıda Karar