Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fırtına Gibi
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda'yı 3-1 mağlup ederek, gruptaki mücadelelerde ikide iki yaptıı.
CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe Medicana, ikinci haftada Macaristan’ın Vasas Obuda ekibini deplasmanda 3-1’le geçti.
Sarı-lacivertliler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki ERD Arena'da oynanan müsabakadan 25-13, 25-15, 24-26 ve 25-21'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Magdalena Stysiak, kaydettiği 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Maçın en değerli oyuncusu ise Meliha Diken oldu.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, grupta 2. galibiyetini aldı. Vasas Obuda ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA