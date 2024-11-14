Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fırtına Gibi

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda'yı 3-1 mağlup ederek, gruptaki mücadelelerde ikide iki yaptıı.

Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fırtına Gibi

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe Medicana, ikinci haftada Macaristan’ın Vasas Obuda ekibini deplasmanda 3-1’le geçti.

Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fırtına Gibi - Resim : 1

Sarı-lacivertliler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki ERD Arena'da oynanan müsabakadan 25-13, 25-15, 24-26 ve 25-21'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Magdalena Stysiak, kaydettiği 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Maçın en değerli oyuncusu ise Meliha Diken oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, grupta 2. galibiyetini aldı. Vasas Obuda ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA

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