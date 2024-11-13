TFF'den Açıklama: Montella Roma'ya mı Gidiyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, teknik direktör Vincenzo Montella’nın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Montella’nın adı son dönemde İtalya Serie A’da zor günler geçiren Roma ile anılıyordu.

Montella hakkında çıkan dedikodulara ilişkin konuşan Kazancı, "Roma'nın Vincenzo Montella'ya olan ilgisi hakkında ne söylersiniz?" sorusunu yanıtladı. Kazancı, "Gayet doğal. Böyle bir kulüp kendi efsanesi ve parlayan hocasını ister. Resmi bir teklif gelmedi bize; gelse de biz hocamızdan memnunuz. Hocamız da bizden memnun. Hocamızın da böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

‘NİYET ÖNEMLİ’

Milli takımın tek hedefinin Dünya Kupası’na gitmek olduğunu vurgulayan Kazancı, "Kimsenin kafası karışmasın. Ranieri ismini okudum. Her iki taraf da birbirinden memnun. Tek hedefimiz 2026 Dünya Kupası'na gitmek. Kontrattan ziyade niyet önemli. Dolayısıyla dışarıdan gelen bilgilere odaklanmayalım. Sayın başkanımızla da benimle de konuştu. Tek konuştuğumuz şey Dünya Kupası. Roma, konumuz değil" ifadelerini kullandı.