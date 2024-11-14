Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ın Kapısından Dönmüş

Inter’de forma giyen ve A Milli Takım’ın kaptanı da olan Hakan Çalhanoğlu sezon başından bu yana oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Deneyimli oyuncunun adı daha önce Süper Lig kulüpleri ile anılsa da Milan macerasının ardından ezeli rakibi Inter’e transfer olmayı tercih etmişti.

GALATASARAY’IN KAPISINDAN DÖNMÜŞ

Tecrübeli oyuncu, Milan’dan ayrılmadan önce Galatasaray’dan teklif geldiğini ancak transferin gerçekleşmediğini açıkladı. Çalhanoğlu, transferin gerçekleşmeme sebebinin ise o dönem Galatasaray’daki başkanlık seçimleri olduğunu ifade etti.

Çalhanoğlu, o dönemi şöyle özetledi:

"Bir ara Türkiye'ye dönme fırsatım vardı. Milan'dayken. Ancak o dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi vardı. Olmadı. Şu an Inter'deyim. Inter ile sözleşmemi uzattım 2027'ye kadar. İleride ne olur bilemiyorum. Şimdi bir şey söylesem yanlış olur. Kimseyi de ümitlendirmek istemiyorum."

HEDEFİNDE ŞAMPİYONLAR LİGİ VAR

Şampiyonlar Ligi’ni kazanma hedefleri olduğunu ve kaybettikleri için çok üzüldüklerini ifade eden Çalhanoğlu, "Şu anda iyi gidiyoruz. Önümüzdeki maçlar bizim için önemli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde sistem çok değişti. Arda Güler kazandığı için mutlu oldum. Sonuç olarak kupayı bir Türk kazandı. İnşallah bize de nasip olur” şeklinde konuştu.

Kaynak: TV 8.5