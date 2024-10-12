Hakan Çalhanoğlu Karadağ Maçı Sonrası Oran Verdi

A Milli Futbol Takımı, dün UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 mağlup etti. Millilerin kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Çalhanoğlu, rakibin iyi oyunculara sahip olduğunu ve onları küçümsemediklerini belirtti.

Hakan Çalhanoğlu, zor bir zeminde biraz zorlandıklarını söyleyerek, "Sonuna kadar inandık sabırla oynadık bugün oyundan kopmamaya çalıştık önemli olan buydu. Golü bulduktan sonra biraz daha rahatladık. Ama en önemlisi tabii ki oyundan düşmemekti. Galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Önümüzdeki maç bizim için çok önemli olacak. Tabi Galler'in ve İzlanda'nın beraber kalması bizim için iyi oldu. İzlanda'da zor bir maç bekliyor bizi. Oraya gittim biliyorum soğuk bir havada zor olacak. İnşallah oradan galibiyetle döneriz" diye konuştu.

'HERKES YÜZDE 100'ÜNÜ VERDİ'

Çalhanoğlu, golü geç atmalarının takımın üzerinde baskı oluşturmadığını ifade ederek, "Bir baskı yaratmadı, eminim ki herkes buradan 4-0 ayrılacağımızı düşünüyordu. Biz o kafayla çıkmadık sahaya. Biz her rakibe saygı duyuyoruz. Biz oyunumuza odaklanmıştık bugün. Tabi zordu bizim için kolay değildi. Şansları bulduk mu, evet bulduk. Ama golleri atamadık. Ama bütün oyunu biz yönlendirdik. Tabi maçın analizini yapacağız. Hocamız eminim bize bazı şeyleri gösterecek. Ama oyuna giren çıkan herkes bugün yüzde 100'ünü verdi. En önemlisi de buydu" dedi.

'İZLANDA İLE ZOR BİR MAÇ OLACAK'

Galler ve İzlanda'nın berabere kalmasının kendisi adına iyi olduğunu söyleyen kaptan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz, hedefimiz o. Maçtan sonra duyduk berabere kaldıklarını sevindik açıkçası. Ama şunu unutmamak gerekiyor. İzlanda zor bir rakip. Orada da zor bir maç olacağını biliyoruz. O yüzden şimdi dinlenme aşamasına geçeceğiz. Zor bir süreç bizi bekliyor. Ama dediğim gibi ben takıma güveniyorum inanıyoruz güzel bir havamız var. Bu galibiyetten sonra daha da güzel oluyor. İnşallah oradan da en iyi şekilde döneriz. Ben bu gruptan yüzde 90 çıkacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA