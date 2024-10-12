Galatasaray'da Hakim Ziyech Dönüyor

Galatasaray’a transfer olmasının ardından bekleneni bir türlü veremeyen yıldız oyuncu Hakim Ziyech’ten haber geldi. Ziyech, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıkların başlayan Galatasaray’da, Hakim Ziyech de antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı bulunan bir başka isim Victor Osimhen ise bireysel çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, milli aranın ardından Antalyaspor ile karşılaşılaşacak.