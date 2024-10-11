Türkiye Karadağ'ı 1-0 Mağlup Etti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında bugün Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Ay-Yıldızlılarımızın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte turnuvadaki puanımızı 7'ye yükselterek liderliğimizi sürdürdük.

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Türkiye Karadağ'ı 1-0 Mağlup Etti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile karşılacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi düdük çalacak. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

Türkiye Karadağ'ı 1-0 Mağlup Etti - Resim : 1

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Camaj, Jovetic, Krstovic, Kuc, Sipcic, Jovovic, Bakic, Marusic.

Türkiye Karadağ'ı 1-0 Mağlup Etti - Resim : 2

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı ile Karadağ, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı oyuncuları mücadelenin ardından sevinç yaşadı.

Kaynak: AA

Etiketler
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