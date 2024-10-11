Kocaelispor, Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Central Hospital Ümraniyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Kocaelispor, Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Antrenmana, sakatlığı devam eden Marcao katılmadı.

Kocaelispor ile Central Hospital Ümraniyespor, 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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