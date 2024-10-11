Antalyaspor Çift İdman Yaptı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

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Antalyaspor Çift İdman Yaptı

Kırmızı-beyazlı ekip, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde sahadaki idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, pas organizasyonlarıyla devam etti. İdman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Onvo Antalyaspor, milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Kaynak: AA

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