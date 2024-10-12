Ünlü Basketbolcunun Evine Kurşun: İstanbul'da Korku Dolu Anlar

Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Stanley Johnson, Euroleague’de önceki gün Fenerbahçe ile kendi evinde oynadıkları ve 78 – 83 kaybettikleri maçın ardından Kağıthane'de yaşadığı dairesine gitti.

2 KURŞUN CAMA İSABET ETTİ

Rezidansın 20. katında bulunan dairesine giren Johnson, ilerleyen saatlerde şoke eden bir olay yaşadı. Johnson’un evinin camına iki adet kurşun isabet etti.

ÜÇÜNCÜ BİR KURŞUN TESPİT EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından Johnson polise durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemeler yaparken, 3. bir kurşunun da bir alt katta yer alan daireye isabet ettiği tespit edildi.

Emniyet ekipleri silahın kim ya da kimler tarafından ateşlendiğini belirleyebilmek amacıyla çevredeki kamera kayıtlarını alırken, başlatılan soruşturma devam ediyor.

STANLEY JOHNSON KİMDİR?

2015 NBA Draft’ında sekizinci sıradan Detroit Pistons tarafından seçilen Stanley Johnson, 4 sezon boyunca Detroit Pistons formasını giydi. Ardından NBA’den New Orleans Pelicans, Toronto Raptors, Los Angeles Lakers ve San Antonio Spurs formaları giyen 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu Sacramento Kings‘in G-League takımında tamamladı.

Stockton Kings‘te 33 maça çıkan oyuncu 14.4 sayı, 5.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Johnson bu yaz, Türk takımlarından Anadolu Efes’e transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Kaynak: AA-DHA-İHA