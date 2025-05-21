Mahfi Eğilmez Türkiye'nin Kanayan Yarasını İfşa Etti

TÜRKİYE’DE EN YAYGIN RANT TÜRLERİ

Türkiye’de hemen her rant çeşidinin görüldüğünü belirten Mahfi Eğilmez, en sık karşılaşılan türlerin ise rant arayışı ve kentsel rant olduğunu söyledi. Bu yapıların yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki ve sosyal bir çöküntüye yol açtığını ifade eden Mahfi Eğilmez, rant sisteminin çözülmemesi halinde enflasyonla mücadele, şehirlerin korunması ve haksız kazançların önlenmesi gibi hedeflerin gerçekleşemeyeceğini vurguladı.