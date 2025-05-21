Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a Dev Yeni Rakip Geliyor
Türkiye’de mobil iletişim alanında faaliyet gösteren Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un ardından sektöre yeni bir oyuncu daha katılıyor. Yaklaşık 92,2 milyon mobil telefon abonesinin bulunduğu Türkiye’de, mevcut 3 büyük operatörün hâkimiyetine dördüncü bir alternatif eklenmek üzere.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, TÜRKSAT’ın yeniden yapılanmasına dair yasa hazırlıkları netleşmeye başladı. Yapılacak düzenlemeyle birlikte TÜRKSAT, mobil operatör lisansı alarak doğrudan iletişim sektörüne giriş yapacak. Yeni yapılanma kapsamında kablo ve yayın hizmetleri mevcut yapısından ayrılarak, mobil iletişim alanında da faaliyet yürütülmesinin önü açılacak.
TÜRKİYE VARLIK FONU’NUN DENETİMİNDE OLACAK
TÜRKSAT’ın mobil operatör olarak sektöre dahil olması, Türkiye Varlık Fonu denetimindeki şirket yapısı üzerinden yürütülecek. Şirketin hisseleri, tıpkı Turkcell ve Türk Telekom örneğinde olduğu gibi Türkiye Varlık Fonu’nun kontrolünde bulunacak. Bu yapı sayesinde TÜRKSAT, sadece yayıncılık ve kablo hizmetleriyle değil, mobil iletişimde de rekabetin bir parçası haline gelecek.
PAZARDA DENGELER DEĞİŞEBİLİR
Yeni operatörle birlikte Türkiye’de mobil iletişim pazarında rekabetin artması bekleniyor. Hâlihazırda üçlü yapı üzerinde şekillenen sektörde, TÜRKSAT’ın girişiyle tüketici lehine gelişmeler yaşanabileceği öngörülüyor. Geniş kapsama ağı, fiyat rekabeti ve hizmet çeşitliliği açısından yeni bir dönemin kapısı aralanıyor.
Yasa teklifinin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması ve ardından resmi süreçlerin hızla tamamlanması bekleniyor.