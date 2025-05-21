Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a Dev Yeni Rakip Geliyor

TÜRKİYE VARLIK FONU’NUN DENETİMİNDE OLACAK

TÜRKSAT’ın mobil operatör olarak sektöre dahil olması, Türkiye Varlık Fonu denetimindeki şirket yapısı üzerinden yürütülecek. Şirketin hisseleri, tıpkı Turkcell ve Türk Telekom örneğinde olduğu gibi Türkiye Varlık Fonu’nun kontrolünde bulunacak. Bu yapı sayesinde TÜRKSAT, sadece yayıncılık ve kablo hizmetleriyle değil, mobil iletişimde de rekabetin bir parçası haline gelecek.