Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zammı Açıkladı

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNE YAPILACAK ZAMMI AÇIKLADI

TGRT Haber’e konuşan Muhammed Bayram, geçtiğimiz yıl 3.000 TL’den 4.000 TL’ye yükseltilen bayram ikramiyelerinin bu yıl da en az yüzde 20 ila 25 oranında artırılması gerektiğini söyledi. Bayram’a göre, Kurban Bayramı ikramiyesi 4.800 TL ile 5.000 TL seviyesine çekilmeli.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı için belirlediği yurtdışı kurban bedelinin 5.450 TL olduğunu hatırlatan Bayram, 4.000 TL’lik mevcut ikramiyenin bu rakamların oldukça gerisinde kaldığını vurguladı. Bayram, "Devletin her kesimi kapsayan adımlar attığı bir dönemde, emekli vatandaşlarımızın da bu destekten mahrum kalmaması gerekir" dedi.