Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zammı Açıkladı
Ekonomist Muhammed Bayram, Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekliyi ilgilendiren ikramiye zammı beklentisini açıkladı. Mevcut 4.000 TL’lik ödemenin en az yüzde 25 artması gerektiğini belirten Bayram, ikramiyenin 5.000 TL seviyesine çıkarılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
Kaynak: TGRT Haber
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli, gözünü ikramiyelere çevirdi. 2024 yılında 4.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyelerinin bu yıl artıp artmayacağı merak edilirken, Ekonomist Muhammed Bayram’dan milyonlarca emekliye nefes aldıracak haber geldi. Bayram, ikramiyelerde yapılması gereken artış oranını ve olması gereken yeni tutarı net şekilde açıkladı.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNE YAPILACAK ZAMMI AÇIKLADI
TGRT Haber’e konuşan Muhammed Bayram, geçtiğimiz yıl 3.000 TL’den 4.000 TL’ye yükseltilen bayram ikramiyelerinin bu yıl da en az yüzde 20 ila 25 oranında artırılması gerektiğini söyledi. Bayram’a göre, Kurban Bayramı ikramiyesi 4.800 TL ile 5.000 TL seviyesine çekilmeli.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı için belirlediği yurtdışı kurban bedelinin 5.450 TL olduğunu hatırlatan Bayram, 4.000 TL’lik mevcut ikramiyenin bu rakamların oldukça gerisinde kaldığını vurguladı. Bayram, "Devletin her kesimi kapsayan adımlar attığı bir dönemde, emekli vatandaşlarımızın da bu destekten mahrum kalmaması gerekir" dedi.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2025 yılında Kurban Bayramı’nın 6 Haziran’da başlaması bekleniyor. Bayram ikramiyelerinin ise 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.
Ekonomist Bayram, tüm ekonomik zorluklara rağmen devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurgulayarak, "Bu süreçte ikramiye artışı kaçınılmaz olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Bayram ikramiyesi zammı, Türkiye genelinde yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibi için doğrudan bir maddi destek anlamı taşıyor. Yapılacak düzenleme, hem emeklinin bayram öncesi nefes almasını sağlayacak hem de sosyal destek politikasının önemli bir parçası olacak.