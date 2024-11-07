Hakan Çalhanoğlu Attı, Inter Arsenal'i Devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle Arsenal'i mağlup etti. Hakan bu sezon takımının formasıyla 3. golünü kaydetmiş oldu.

Hakan Çalhanoğlu Attı, Inter Arsenal'i Devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. Haftanın en dikkat çeken maçlarından olan Inter-Arsenal karşılaşmasında, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu takımına galibiyeti getirdi.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçta, Inter’e galibiyeti getiren golüi 45+3. Dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla bu sezonki 3. golünü atarken, Inter de Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 3. Galibiyetini aldı. Inter bu sonuçla puanını 10’a çıkardı.

İtalyan devi bir sonraki maçta Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

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