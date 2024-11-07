Maçtan Sonra Hakeme Korkunç Pusu! Burnu Kırıldı, Kafatası Çatladı

Futbolda şiddet günden güne yayılırken, son olarak Rize Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi İsmail Ertunç saldırıya uğradı. Rize Güneysu’da Güneysuspor ile Srahozspor arasında 3 gün önce oynanan Süper Amatör Lig maçının ardından Ertunç, kimliği belirsiz kişiler tarafından evine kadar takip edilip darp edildi.

'SERT BİR CİSİMLE KAFAMA VURDULAR'

Ajansspor'un haberine göre; polis merkezinde ifade veren Hakem İsmail Ertunç, “Arabamda telefonla konuştuğum sırada ‘kapat ulan kapat şu telefonu a …… diyerek tanımadığım bir kişi elinde bulunan sert bir cisimle kafama vurdu. Başka bir kişi de aracımın arkasından gelerek bana tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu esnada yere düştüm ve yüzüme darbe gelmesin diye ellerim ile yüzümü kapattım. Fakat bu şahıslar ‘ellerini aç, yüzünü aç’ diye bağırarak yüzüme tekmeler atmaya devam ettiler. O sırada yüzünü net göremediğim şahıslar bana hitaben ‘ananı s……, ayağını kırarız, sakat bırakırız seni’ şeklinde beni tehdit ettiler ve hakarette bulundular. Daha sonra vurmayı bıraktılar, ben doğrulmaya çalışırken tekrar yüzüme, sırtıma tekme ve yumruklar ile saldırdılar. Daha sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştılar” dedi.

'DARP RAPORU ALDIM'

Hakeme pusu kuran ve aracına saldıran saldırganlar önce yumruklar, ardından tekmelerle darp etti. Hakemin burnu kırılırken, kafatasının da çatladığı belirtildi. İsmail Ertunç, ifadesinde “Arkadaşlarımı arayarak yanıma gelmeleri söyledim. Ben araç kullanamayacak durumda olduğum için aracımı arkadaşım kullandı ve beni Rize Devlet Hastanesine götürdüler. Ben hastaneden darp raporu aldım. Yaşanan olayda burnuma darbe aldığım için röntgen çekildim. Ortopediye görünmemi istediler. Daha sonra şikayetçi olmak için polis merkezine geldim. Beni tehdit eden, bana hakaret eden ve beni darp eden tanımadığım iki erkek şahıstan şikayetçiyim" dedi.

'SRAHOZSPOR BAŞKANI ARADI'

Hakem İsmail Ertunç ayrıca, “4 Kasım günü saat 17.37’de beni rehberimde kayıtlı olmayan bir telefon aramış, fakat ben bu çağrıyı duymadım. Daha sonra 17.39’da fark edince ben bu numarayı geri aradım. Telefonu açan kişi ‘Ben Srahozspor Kulüp Başkanı Hakan Papaker’ diyerek kendini tanıttı. ‘Bizim çocuklar bir cahillik yapmışlar. Ben onların adına özür diliyorum’ dedi. Ertesi gün de saldırıya uğradım, darp edildim, küfür, tehdit ve hakaretlere maruz kaldım” diye konuştu.

Saldırganlar hakkında soruşturma başlatıldı.