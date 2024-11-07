Sergen Yalçın'dan Olay İtiraf! Sekiz Takım Kapısını Çalmış, İşte Onlardan Biri...

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, geride kalan 11 haftada aldığı sekiz tekliften bahsederken, son teklifin hangi takımdan geldiğini de belirtti.

Sergen Yalçın'ın Kafa Sports'ta yaptığı açıklamalar şöyle:

"Artık televizyon tarafındayız, YouTube'tayız. Bu sene öyle olmaya karar verdik. Çok ciddi teknik direktörlük teklifleri de alıyorum. Amedspor'dan teklif geldi. Oradan da aradılar. Şu ana kadar 11 hafta oldu sezon başlayalı ve 8 tane teklif aldım. 3 tanesi yurt dışından, 5 tanesi Türkiye'den."

Bu sezon çok çalışmayı düşünmüyorum. Biraz daha dinlenmeye kendimi verdim. Heyacanlanmak lazım çalışmak için. Heyecanla gitmek lazım. Bir hedef olması lazım çalıştığım yerlerde. Artık öyle düşünüyorum. Onun için çok hedefi olmayan yerlerde çalışmayı düşünmüyorum.

Tabi herkesin bir hedefi var o da ayrı bir konu ama daha çok kupalar kazanmaya yönelik bir hedef olursa benim için daha iyi olur. O zaman kendimi daha işe verebilirim diye düşünüyorum."

Kaynak: NTV Spor