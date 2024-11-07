Samsunspor Kesenin Ağzını Açtı, Galatasaray Galibiyetine Dev Prim

Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Yüksel Yıldırım, bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Son günlerde yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Yıldırım’ın Galatasaray maçı için primleri yükseltme kararı aldığı öğrenildi.

PRİMLER 2 KATINA ÇIKTI

Samsunspor yönetimi, Süper Lig'deki büyük takımlara karşı galibiyet alınması durumunda oyunculara 200 bin TL galibiyet primi veriyordu. Alınan son kararlara göre bu rakamlar iki katına çıktı. Yani Samsunspor kendi futbolcularına Galatasaray'ı yenerse 400 bin TL, berabere kalırsa 200 bin TL prim dağıtacak.

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

10 Kasım Pazar günü saat 16:00'da Rams Park'da oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

FENERBAHÇE – YÜKSEL YILDIRIM GERİLİMİ

Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım, son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamalara son olarak Fenerbahçe’den yazılı açıklamayla tepki gelmişti.

Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe’yi hedef alarak “Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. ‘Adalet’ deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Yüksel Yıldırım’a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini, kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını, bir maçtan sonra daha “beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur” mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz.