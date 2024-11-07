Beşiktaş'a Yıldız Oyuncusundan Şok: Yine Sakatlandı...

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’yü 2-1’lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada siyah-beyazlıları şoke eden bir gelişme yaşandı. Yıldız savunmacı Gabriel Paulista sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Sakatlık nedeniyle önceki haftalarda formasından uzak kalan Paulista, Malmö mücadelesinin 83. Dakikasında bir kez daha sakatlandı.

Sakatlanan oyuncu yerini Emirhan Topçu’ya bıraktı.