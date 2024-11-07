Galatasaray'da Yıldızlar Geçidi! Yer Yerinden Oynayacak... Dev Futbolcuya Sarı-Kırmızılı Kanca

Ligdeki puan tablosunda liderliği elinden bırakmayan Galatasaray'ın bu sezon ana hedefi 5. yıldızı almak... Yıldız golcü Icardi transferiyle olay yaratan Galatasaray bu sezon da art arda çok konuşulan transferlere imza attı. Son olarak Osimhen transferi, ligdeki dengeleri alt üst etmeye yetti.

OKAN BURUK RAPOR VERDİ, YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı yönetim ocak ayında yapacağı hamlelerle takım kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda belli bölgelere takviyelerin yapılacağı biliniyor. Okan Buruk'un kanat pozisyonuna takviye istediği öğrenildi.

OSIMHEN'İ BİLE GÖLGEDE BIRAKACAK

Başarılı hocanın isteği sonrası harekete geçen yönetim, dünyaca ünlü bir yıldız için kolları sıvadı. Osimhen'i bile gölgede bırakacak derecede büyük bir transfer olacağı iddia edilen isim için Okan Buruk'un da onay verdiği iddia edildi.

DEV YILDIZ TÜRKİYE'YE SICAK MI?

Galatasaray'ın gündemine aldığı ismin ise Bayern Münih forması giyen Leroy Sane olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Alman futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmayı planladığı iddialar arasında yer alıyor.

Sezon sonunda Bayern Münih ile kontratı bitecek olan Sane'nin de ocak ayında takımdan ayrılmaya yakın olduğu kaydedildi. A Spor'un haberine göre, son dönemde Alman devinde süre bulmakta zorlanan 28 yaşındaki yıldızın, Türkiye seçeneğine sıcak baktığı belirtildi.