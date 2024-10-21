Kim Milyoner Olmak İster'de Geceye Damga Vuran Anlar! Yarışmacı O Soruyu Görünce Kaçtı

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular sık sık gündem olmaya devam ediyor. Yarışmada son olarak Sergen Yalçın'la ilgili bir soru sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sorulara peş peşe doğru cevaplar vererek 500 bin TL'lik soruya ulaşan yarışmacıya Sergen Yalçın'ın tam adı soruldu. Oldukça uzun bir ismi olan Sergen Yalçın'ın tam adını bilmeyen yarışmacı zor anlar yaşadı.

Şıkları gördüğü anda "Ali Rıza Sergen Yalçın" diyen yarışmacı dakikalarca düşündü. Cevap verme cesaretini bulamayan yarışmacı "Erkekliğin 10'da 9'u kaçmaktır" diyerek çekilme kararı aldı. Sorunun doğru cevabı ise "Ali Rıza Sergen Yalçın" çıktı.

Düşündüğü şıklar arasında olan cevabın doğru çıktığını gören yarışmacı "Kader böyleymiş" diyerek büyük bir üzüntü yaşadı. Yarışmacı, 300 bin TL ödülle Kim Milyoner Olmak İster'den ayrıldı.