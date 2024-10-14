Kim Milyoner Olmak İster'de Bu da Oldu! Yarışmadan 0 TL ile Ayrıldı

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacıların verdiği cevaplar ve tepkiler sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Bu kez yarışmaya damga vuran isim hukuk öğrencisi Serhat Cin oldu. İlk soruyu başarılı bir şekilde geçen Cin, baraj sorusuna takıldı.

Baraj sorusunda yarışmacıya ‘Hatır sormak amacıyla söylenen ilk sözler anlamına gelen ifade hangisidir?’ sorusu soruldu. Şıklarda ise A- İyiki, B-Güzelüç, C-Hoşbeş, D- Misdört yer aldı. Soruya "iyiiki" cevabını veren yarışmacı, büyük bir şaşkınlık oluşturdu.

Soruya yanlış cevap veren yarışmacı 0 TL ile yarışmadan ayrıldı. Olay karşısında Oktay Kaynarca da bir hayli şok oldu. Kaynarca, ‘Heyecandan oldu’ ifadelerini kullandı.