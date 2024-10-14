Kanser Hastası Ankaralı Turgut'a Çocuklarından Akılalmaz Kötülük! 'Bunlar Çete Olmuş'

"Ankaralı Turgut" adıyla büyük şöhret yakalayan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, geçtiğimiz ağustos ayında hastaneye kaldırıldı. Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğerine kadar yayıldığı tespit edildi.

Hastalık haberiyle hayranlarını yasa boğan şarkıcı zor bir dönem geçirirken, şimdi de çocuklarının kötülüğüne maruz kaldı. Turgut Karataş, çocuklarının yardım paralarını tehdit yoluyla kendisinden istediğini açıkladı.

'BENİ TEHDİT EDİYORLAR'

Habertürk'te yer alan habere göre ünlü şarkıcı, konuyla ilgili "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" diye konuştu.