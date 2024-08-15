'Kim Milyoner Olmak İster'de Para Ödülleri Artırıldı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının para ödüllerinin artırıldığı bildirildi. Programda en yüksek para ödülü de daha önce 5 milyon TL'ye çıkarılmıştı.

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'Kim Milyoner Olmak İster'de Para Ödülleri Artırıldı

Televizyon ekranlarının en çok seyredilen bilgi yarışmaları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster’de para ödüllerinin artırıldığı bildirildi.

ATV’de yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada daha önce en yüksek para ödülü 5 milyon TL’ye çıkarılmıştı.

Alınan yeni habere göre, diğer 12 sorunun da ödülünde artırıma gidildi.

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