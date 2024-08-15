Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan 7 Kişi Yakalandı

Bingöl’de polis ekiplerince yapılan çalışmada çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ’Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu aranan şahıslar üzerine özel çalışmalarda kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık ve başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 1 şahıs yakalanmış Elazığ cezaevine sevk edilmiştir.

Silahla kişinin kendisini tanınmayacak hale sokmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından tehdit suçundan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 1 şahıs yakalanmış Elazığ cezaevine sevk edilmiştir.

Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 1 şahıs yakalanmış Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir. Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir. Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıl hapis cezası ve aranması 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ve aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir. Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 6 ay hapis cezası ve aranması 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

Kaynak: İHA