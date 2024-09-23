Dizi Senaryoları Gerçek Oldu: Genç Kızın Sözleri Herkesi Şoke Etti

Kim Milyoner Olmak İster' son bölümüne 21 yaşındaki genç yarışmacı Ceren damga vurdu. Ceren Koç sağlık sorunu yaşadığını söyleyerek börek nakli beklediğini açıkladı. Yarışmacı, yıllar sonra tanıdığı babasının kendisine böbreğini vermeyi reddettiğini söyledi.

BÖBREĞİNİ VERMEKTEN VAZGEÇTİ

Ceren Koç "Annemle yaşıyorum, normal şartlarda 4. sınıfta olmam gerekiyordu ama üniversite 3. sınıf öğrencisiyim. Organ nakli bekliyorum, böbrek bekliyorum. Şu an diyaliz sürecindeyim. Aslında nakil olacaktım ama ameliyat günü iptal oldu" dedi. Oktay Kaynarca "Neden?" diye sorunca genç ismin anlattıkları duyanları üzdü.

BABASINI 20 SENE SONRA ÖĞRENDİ

Ceren Koç "Vericim babamdı babam ameliyat günü vazgeçti. Zaten kendisiyle tanışmamız da 20 yıl sonra oldu. Hastaneye yattığım süreçte tanıştık kendisiyle. Daha önce görmemiştim" deyince Kaynarca "Enteresan, bir dakika nasıl oldu?" dedi. Yarışmacı "Hastane sürecinde annem çaresiz kaldığı için kendisi onunla iletişime geçmiş. Hiç görmemiştim kendisi görüşmek istememişti" dedi. Kaynarca ise "Hiç annene sormadın mı bunca zaman?" diye sordu. Ceren Koç ise yaşadıklarını anlatmaya devam ederek, "Hastaneye geldikten sonra hastalığın verdiği ölüm korkusu affedemeyeceğim kimse yok diye düşündüm affettim. Yüzde 90 uyumlu çıktı, benimle iletişime geçmedi, vermekten vazgeçti. Her şeye rağmen hayat çok güzel" diyerek seyircileri üzdü.