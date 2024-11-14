Galatasaray'dan Açıklama Geldi: Mauro Icardi Gözaltına mı Alındı?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasındaki gerilim tırmandı. Arjantin basını Nara'nın şikayeti üzerine Icardi'nin gözaltına alındığını iddia etti. Bunun üzerine açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp iddiaları yalanladı.

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Galatasaray'dan Açıklama Geldi: Mauro Icardi Gözaltına mı Alındı?

Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, liglere verilen milli arada Arjantin'e gitti. Arjantin basınında çıkan iddialara göre yıldız ismin Wanda Nara'nın evine gittiği fakat eşinin kendisini almaması üzerine tartışma çıktığı belirtilmişti. Tartışma sonrası Wanda Nara'nın Arjantinli santrforu polise şikayet ettiği iddiası gündem olmuştu.

Galatasaray'dan Açıklama Geldi: Mauro Icardi Gözaltına mı Alındı? - Resim : 1

Galatasaray'dan söz konusu iddialara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray'dan Açıklama Geldi: Mauro Icardi Gözaltına mı Alındı? - Resim : 2

"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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