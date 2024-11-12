Sosyal Medya Bu Görüntüleri Konuşuyor! Çapraz Bağları Kopan Icardi Nasıl Yürüyebiliyor?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Tottenham maçının ikinci yarısında sakatlanmış ve çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı. Sezonu kapattığı duyurulan Icardi, Galatasaray'ın evindeki Samsunspor maçında ortaya çıktı.

Icardi, maç öncesi taraftara üçlü çektirdi. Victor Osimhen maçta gol attıktan sonra Rams Park'ta Icardi ile özdeşleşen Simge Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısı çaldı. Osimhen, gol sevincinde Icardi'nin formasını açtı ve Icardi'nin gol sevincini yaptı. Icardi, bu anları yedek kulübesinden izledi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Samsunspor maçı sonrası sosyal medyada konuşulan ise çapraz bağları koptuğu söylenen Icardi'nin nasıl bu kadar rahat yürüdüğü oldu. Kimi kullanıcılar bunun mümkün olmadığını söylerken kimileri ise sporcu olması ve kas kütlesinden kaynaklı olarak rahat yürüyebileceğini savundu.

Kaynak: Gerçek Gündem