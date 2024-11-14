Yaya Geçidinde Facia! Bir Araba Çarptı Bir Araba Ezdi
Adana’da yaya geçidince yaşanan feci kaza yürekleri yaktı. Otomobilin çarptığı anne ile oğlunun üzerinde bir başka otomobil geçti. Anne ile oğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Adana’da Turgut Özal Bulvarı'nda iddiaya göre Ali K. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Rovva H. İle oğlu E.H.’ye çarptı. Anne ile oğlu, kazanın etkisiyle yola savruldu.
BİR OTOMOBİL ÇARPTI BİR OTOMOBİL EZDİ
O sırada arkadan gelen R.C.K idaresindeki otomobil, anne ile oğlunun üzerinden geçti. Feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken ağır yaralanan anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı. Polis, 2 otomobil sürücüsünü de gözaltına aldı.
Kaynak: İHA