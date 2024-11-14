Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Yeni Kontrat

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde de hamleler yapacak. Fenerbahçe'de 250 bin lira kazanırken aldığı zam sonrası maaşı 4 milyon lira seviyesine çıkarılan İsmail Yüksek’e bir kez daha zamlı sözleşme teklif edilecek.

25 yaşındaki orta sahanın düşük ücret aldığını düşünen Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek'e zam yapacak.

MAAŞI 4 KATINA ÇIKACAK

Sözleşmesi 2027'de sona erecek olan İsmail Yüksek'in kontrat süresi uzatılacak ve maaşının yaklaşık 4 katı kadar iyileştirme yapılacak.

Bu sezon 15 maçta forma giyen İsmail Yüksek'in maaşını Fenerbahçe, 15 milyon lira seviyesinin üzerine çıkaracak.

ETKİLİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

İsmail Yüksek forma giydiği 15 maçta 963 dakika süre aldı.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı yapmazken, maç içinde gösterdiği etkili performansla taraflı tarafsız birçok futbolseverin ve yorumcunun beğenisini kazandı.

İsmail için yabancı kulüplerin de ilgisi olduğu bilinirken, Fenerbahçe yapacağı zam ile oyuncuyu takımda tutmak istiyor.

Kaynak: Sabah