Mike Tyson, Rakibi jake Paul'u Tokatladı: 80 Milyon Dolarlık Maç Öncesi Ortalık Karıştı

Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu efsana boksör Mike Tyson arasında yapılacak boks müsabakası için geri sayıma başladı.

TYSON, PAUL’U TOKATLADI

Tartılmak için bir araya gelen ikili, basın mensuplarına poz verildiği esnada birbirine girdi. Tyson, rakibi Paul’u tokatladı.

Tartıya çıkmak için sahneye çıkan iki isim arasında gerginlik yaşandı. Tyson, Paul'a tokat attı. O anlar anbean kaydedilirken, o an sosyal medyada gündem oldu.

“ÖNU ÖLDÜRECEĞİM”

Konuyla ilgili konuşan Paul, kendisini Oscar töreninde Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock'a benzeterek, "Tyson bana vurdu ve kaçtı. Onu öldüreceğim" şeklinde konuştu.

AYAĞINA BASTI

Sosyal medyada yer alan videoda Jake Paul'un Mike Tyson'ın ayağına bastığı görüldü.

Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek. Bu özel müsabakada 80 milyon dolarlık ödül iki isim arasında eşit olarak paylaşılacak.

Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.

CANLI YAYINLANACAK MI?

Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşı karşıya geleceği profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.

Mücadele dijital yayın platformu Netflix'ten canlı olarak ekranlara gelecek.

Kaynak: Gerçek Gündem