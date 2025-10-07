Estetik Ameliyatı Hayatına Mal Oldu! Brezilyalı Fenomenin Acı Ölümü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Brezilya'da yaşayan ünlü moda influencer'ı Junior Dutra, estetik ameliyatı sonrası acı şekilde hayatını kaybetti.

BREZİLYALI FENOMEN HAYATINI KAYBETTİ

Instagram'da binlerce takipçisi bulunan fenomenin, 3 Ekim'de yaşamını yitirdiği açıklandı. Dutra, geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı bir röportajda, estetik işlem sonrası ciddi enfeksiyon belirtileri yaşadığını söylemişti.

Junior Dutra

ACI HABERİ ARKADAŞI DUYURDU

Dutra'nın yakın arkadaşı Gean Souza, Brezilya basınına yaptığı açıklamada ünlü ismin sağlık durumunun son günlerde ağırlaştığını belirtti, "Junior hastalandı, nefes almakta zorlanıyordu. 3 Ekim'de acil servise götürüldü ama kurtarılamadı. Operasyondan bu yana sürekli rahatsızlık hissediyordu, geçen hafta durumu kötüleşti." Souza, Dutra'nın geçirdiği operasyon sonrası enfeksiyon kaptığını ve bu durumun zamanla ağırlaştığını dile getirdi.

DOKTORDAN AÇIKLAMA GELDİ

Junior Dutra, Mart ayında Dr. Fernando Garbi tarafından gerçekleştirilen "fox eyes" operasyonu sonrası enfeksiyon kaptığını öne sürmüştü. Ancak doktor Garbi, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada bu iddiaları "asılsız" olarak nitelendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi