Estetik Ameliyatı Hayatına Mal Oldu! Brezilyalı Fenomenin Acı Ölümü
Estetik ameliyatı olmak için masaya yatan Brezilyalı moda fenomeni Junior Dutra, komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Mart ayında yapılan operasyonun ardından enfeksiyon kaptığını söyleyen Dutra'nın durumu ağırlaştı. Arkadaşı, "Nefes almakta zorlanıyordu, hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı" dedi. Dutra'nın ölümünden önce doktoru hakkında soruşturma başvurusu yaptığı ortaya çıktı.
Brezilya'da yaşayan ünlü moda influencer'ı Junior Dutra, estetik ameliyatı sonrası acı şekilde hayatını kaybetti.
BREZİLYALI FENOMEN HAYATINI KAYBETTİ
Instagram'da binlerce takipçisi bulunan fenomenin, 3 Ekim'de yaşamını yitirdiği açıklandı. Dutra, geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı bir röportajda, estetik işlem sonrası ciddi enfeksiyon belirtileri yaşadığını söylemişti.
ACI HABERİ ARKADAŞI DUYURDU
Dutra'nın yakın arkadaşı Gean Souza, Brezilya basınına yaptığı açıklamada ünlü ismin sağlık durumunun son günlerde ağırlaştığını belirtti, "Junior hastalandı, nefes almakta zorlanıyordu. 3 Ekim'de acil servise götürüldü ama kurtarılamadı. Operasyondan bu yana sürekli rahatsızlık hissediyordu, geçen hafta durumu kötüleşti." Souza, Dutra'nın geçirdiği operasyon sonrası enfeksiyon kaptığını ve bu durumun zamanla ağırlaştığını dile getirdi.
DOKTORDAN AÇIKLAMA GELDİ
Junior Dutra, Mart ayında Dr. Fernando Garbi tarafından gerçekleştirilen "fox eyes" operasyonu sonrası enfeksiyon kaptığını öne sürmüştü. Ancak doktor Garbi, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada bu iddiaları "asılsız" olarak nitelendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi