Estetik Ameliyatı Hayatına Mal Oldu! Brezilyalı Fenomenin Acı Ölümü

Estetik ameliyatı olmak için masaya yatan Brezilyalı moda fenomeni Junior Dutra, komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Mart ayında yapılan operasyonun ardından enfeksiyon kaptığını söyleyen Dutra'nın durumu ağırlaştı. Arkadaşı, "Nefes almakta zorlanıyordu, hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı" dedi. Dutra'nın ölümünden önce doktoru hakkında soruşturma başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Estetik Ameliyatı Hayatına Mal Oldu! Brezilyalı Fenomenin Acı Ölümü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Brezilya'da yaşayan ünlü moda influencer'ı Junior Dutra, estetik ameliyatı sonrası acı şekilde hayatını kaybetti.

BREZİLYALI FENOMEN HAYATINI KAYBETTİ

Instagram'da binlerce takipçisi bulunan fenomenin, 3 Ekim'de yaşamını yitirdiği açıklandı. Dutra, geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı bir röportajda, estetik işlem sonrası ciddi enfeksiyon belirtileri yaşadığını söylemişti.

Estetik Ameliyatı Hayatına Mal Oldu! Brezilyalı Fenomenin Acı Ölümü - Resim : 1
Junior Dutra

ACI HABERİ ARKADAŞI DUYURDU

Dutra'nın yakın arkadaşı Gean Souza, Brezilya basınına yaptığı açıklamada ünlü ismin sağlık durumunun son günlerde ağırlaştığını belirtti, "Junior hastalandı, nefes almakta zorlanıyordu. 3 Ekim'de acil servise götürüldü ama kurtarılamadı. Operasyondan bu yana sürekli rahatsızlık hissediyordu, geçen hafta durumu kötüleşti." Souza, Dutra'nın geçirdiği operasyon sonrası enfeksiyon kaptığını ve bu durumun zamanla ağırlaştığını dile getirdi.

DOKTORDAN AÇIKLAMA GELDİ

Junior Dutra, Mart ayında Dr. Fernando Garbi tarafından gerçekleştirilen "fox eyes" operasyonu sonrası enfeksiyon kaptığını öne sürmüştü. Ancak doktor Garbi, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada bu iddiaları "asılsız" olarak nitelendirdi.

Şeyma Subaşı Enerjisinin Sırrını Açıkladı! Meğer Herkesin Yaptığını YapıyormuşŞeyma Subaşı Enerjisinin Sırrını Açıkladı! Meğer Herkesin Yaptığını YapıyormuşMagazin
Aşk Acısını Bile Yaşamadan Gönlünü Kaptırdı! Hande Erçel’den Ayrılan Hakan Sabancı’dan Flaş Hamle: Beğeniyi Anında Geri ÇektiAşk Acısını Bile Yaşamadan Gönlünü Kaptırdı! Hande Erçel’den Ayrılan Hakan Sabancı’dan Flaş Hamle: Beğeniyi Anında Geri ÇektiGözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ameliyat Sosyal Medya Magazin haberleri
Son Güncelleme:
Asıl Yarış Şimdi Başlayacak! Süper Lig'de Hagi Sürprizi: Efsane Kulübü Galatasaray’a Rakip Olacak Süper Lig'de Hagi Sürprizi! Galatasaray'a Rakip Olacak
Süper Lig’i Sallayan İstifa: Emre Belözoğlu'ndan Antalyaspor Kararı! Resmen Açıkladı Süper Lig'i Sallayan İstifa Kararı
İstifa Sonrası Sadettin Saran Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürprizi Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürprizi
Coca Cola ve Pepsi'ye Rakip Olarak Piyasaya Girmişti! Dev Şirket 2.6 Milyon Dolarla İflas Bayrağını Çekti Dev Şirket 2.6 Milyon Dolarla İflas Etti
ÇOK OKUNANLAR
Kahramanmaraş Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara İçin Korkutan Uyarı: En Kötüsüne Hazır Olun Marmara Depremi İçin Korkutan Uyarı
Avukat Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Veren Kişi Ortaya Çıktı Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Yurt Dışından
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu Değil Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek