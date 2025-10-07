Şeyma Subaşı Enerjisinin Sırrını Açıkladı! Meğer Herkesin Yaptığını Yapıyormuş

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündemine düşen Şeyma Subaşı, enerjisinin sırrını açıkladı. Güne limon ve tuz eklenmiş suyla başladığını açıklayan Subaşı “Enerjimi bu doğal karışımdan alıyorum” dedi.

Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı Enerjisinin Sırrını Açıkladı! Meğer Herkesin Yaptığını Yapıyormuş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kendi markasının birinci yaşını özel bir davetle kutlayan Şeyma Subaşı, hem iş dünyasındaki başarılarını hem de sağlıklı yaşamla ilgili kişisel rutinlerini davetlilerle paylaştı.

Subaşı, güzellik anlayışının yalnızca dış görünüşle sınırlı olmadığını vurgulayarak, içsel denge ve ruhsal huzurun önemine dikkat çekti.

Şeyma Subaşı Enerjisinin Sırrını Açıkladı! Meğer Herkesin Yaptığını Yapıyormuş - Resim : 1
Kendi hakkında bilinmeyenleri tek tek açıkladı

GÜNE ZİHİN TEMİZLİĞİYLE BAŞLIYOR

Sabah erken saatlerde güne başlamayı alışkanlık haline getirdiğini belirten Subaşı, her gün yoga, meditasyon ve dua ile ruhunu beslediğini söyledi.

“Güzellik sadece aynada gördüğünüzle ilgili değil; iç huzurla, enerjiyle ilgili. Zihnim dingin olduğunda cildim de parlıyor” diyerek içsel dengenin dış görünüşe etkisine değindi.

Şeyma Subaşı Enerjisinin Sırrını Açıkladı! Meğer Herkesin Yaptığını Yapıyormuş - Resim : 2
Sabah enerjisinin sırrı ortaya çıktı

ENERJİ KAYNAĞI: LİMONLU VE TUZLU SU

Sağlıklı yaşam tarzını destekleyen sabah ritüellerinden de söz eden Subaşı, güne limon ve tuz eklenmiş suyla başladığını anlattı.

Bu karışımın elektrolit dengesini sağladığını ve cildi içeriden beslediğini belirten Subaşı, “Enerjimi bu doğal karışımdan alıyorum. Vücudu dinlemek, ona ne iyi geldiğini anlamak çok önemli” dedi.

“AZ AZ AMA HER ŞEYDEN”

Katı diyetlerden uzak durduğunu ifade eden Subaşı, dengeli beslenmeye inandığını dile getirdi.

“Sadece domuz eti yemem, onun dışında kendime hiçbir şeyi yasaklamam. Önemli olan, neye ihtiyacın olduğunu fark etmek” diyerek beslenmede esnekliği savundu.

Ayrıca spor öncesinde magnezyum desteği aldığını belirten Subaşı, bu mineralin kas sağlığı ve enerji için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Şeyma Subaşı'dan Duyanları Şaşırtan 'Yatırım' AçıklamasıŞeyma Subaşı'dan Duyanları Şaşırtan 'Yatırım' AçıklamasıMagazin

Acun Ilıcalı Evlendi, Şeyma Subaşı'dan Manidar Paylaşım Geldi! 'Tüm Sorularım Cevap Buldu'Acun Ilıcalı Evlendi, Şeyma Subaşı'dan Manidar Paylaşım Geldi! 'Tüm Sorularım Cevap Buldu'Magazin

Şeyma Subaşı Hüngür Hüngür Ağladı! Daha Fazla Dayanamadı, Herkese AçıkladıŞeyma Subaşı Hüngür Hüngür Ağladı! Daha Fazla Dayanamadı, Herkese AçıkladıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Ünlü TikTok Fenomen Mükremin Gezgin'e Bakanlıktan Büyük Şok! Instagram Hesabı Kapatıldı Ünlü Fenomene Bakanlıktan Büyük Şok
Ve Beklenen İmza Atıldı! Abdullah Avcı Resmen Geri Döndü: Hayırlı Uğurlu Olsun Abdullah Avcı Resmen Geri Döndü
Nükhet Duru'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Nükhet Duru'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Ertuğrul Doğan’dan Uğurcan Çakır İçin Bomba Açıklama: Galatasaray Parayı Ödemedi! Gözler TFF’ye Çevrildi Galatasaray Parayı Ödemedi!
ÇOK OKUNANLAR
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek
Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 Yaralı İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar Var
Kahramanmaraş Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara İçin Korkutan Uyarı: En Kötüsüne Hazır Olun Marmara Depremi İçin Korkutan Uyarı
Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücünün Ehliyeti Alınacak Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Bunu Yapan Sürücünün Ehliyeti Alınacak