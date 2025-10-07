Şeyma Subaşı Enerjisinin Sırrını Açıkladı! Meğer Herkesin Yaptığını Yapıyormuş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kendi markasının birinci yaşını özel bir davetle kutlayan Şeyma Subaşı, hem iş dünyasındaki başarılarını hem de sağlıklı yaşamla ilgili kişisel rutinlerini davetlilerle paylaştı.

Subaşı, güzellik anlayışının yalnızca dış görünüşle sınırlı olmadığını vurgulayarak, içsel denge ve ruhsal huzurun önemine dikkat çekti.

Kendi hakkında bilinmeyenleri tek tek açıkladı

GÜNE ZİHİN TEMİZLİĞİYLE BAŞLIYOR

Sabah erken saatlerde güne başlamayı alışkanlık haline getirdiğini belirten Subaşı, her gün yoga, meditasyon ve dua ile ruhunu beslediğini söyledi.

“Güzellik sadece aynada gördüğünüzle ilgili değil; iç huzurla, enerjiyle ilgili. Zihnim dingin olduğunda cildim de parlıyor” diyerek içsel dengenin dış görünüşe etkisine değindi.

Sabah enerjisinin sırrı ortaya çıktı

ENERJİ KAYNAĞI: LİMONLU VE TUZLU SU

Sağlıklı yaşam tarzını destekleyen sabah ritüellerinden de söz eden Subaşı, güne limon ve tuz eklenmiş suyla başladığını anlattı.

Bu karışımın elektrolit dengesini sağladığını ve cildi içeriden beslediğini belirten Subaşı, “Enerjimi bu doğal karışımdan alıyorum. Vücudu dinlemek, ona ne iyi geldiğini anlamak çok önemli” dedi.

“AZ AZ AMA HER ŞEYDEN”

Katı diyetlerden uzak durduğunu ifade eden Subaşı, dengeli beslenmeye inandığını dile getirdi.

“Sadece domuz eti yemem, onun dışında kendime hiçbir şeyi yasaklamam. Önemli olan, neye ihtiyacın olduğunu fark etmek” diyerek beslenmede esnekliği savundu.

Ayrıca spor öncesinde magnezyum desteği aldığını belirten Subaşı, bu mineralin kas sağlığı ve enerji için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

