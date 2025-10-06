Aşk Acısını Bile Yaşamadan Gönlünü Kaptırdı! Hande Erçel’den Ayrılan Hakan Sabancı’dan Flaş Hamle: Beğeniyi Anında Geri Çekti

Ünlü oyuncu Hande Erçel’le olan ilişkisini olaylı bir şekilde sonlandıran Hakan Sabancı’dan bomba bir hamle geldi. Aşk hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan ismi olan Sabancı, bu sefer fena yakalandı. Aşk acısını yaşamadan gönlünü kaptırdı. Bu hamlesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncuyu beğendiği gibi geri çekti. İşte Hakan Sabancı’nın beğeni attığı o güzel oyuncu…

3 yıldır ilişkileri olan Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almışlardı. Çiftin ayrılık paylaşımları gündem olmaya devam ederken Hakan Sabancı’dan gelen son hamle magazin dünyasına bomba gibi düştü. Kimse bu hamleyi beklemiyordu.

ALDATMA İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Ayrılık kararı sonrası Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı iddia edilmişti. Ancak hem Sabancı hem de Chew bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış, "Üçüncü kişilerle ilgisi yok" mesajı verilmişti.

ÜNLÜ OYUNCUNUN FOTOĞRAFINA KALP BIRAKTI

Son olarak Sabancı’nın hamlesi herkesi şoke etti. Paris Moda Haftası'nda boy gösteren bir başka ünlü isim Tuba Büyüküstün, zarif tarzıyla sayfalarda boy boy paylaşılırken Büyüküstün'ün Paris kombinini beğenen Hakan Sabancı, fotoğrafa kalp bıraktı. Sabancı, bu hamlesinin gündem olmasıyla hemen beğenisini geri çeken Sabancı, yine takipçileri tarafından fark edildi.

YENİ BİR AŞK MI BAŞLIYOR?

Sabancı'nın beğenisinin sosyal medyada gündem olması üzerine, ünlü iş insanı beğenisini sessizce geri çekti. Bu hareket, "Fark edilince panikledi" ve "Yeni bir flört sinyali mi?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Hakan Sabancı Hande Erçel Magazin haberleri
