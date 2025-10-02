İpek Filiz Yazıcı ve Eşi Ufuk Beytemir’den Şoke Eden Karar! Duyanlar İnanamadı

İki yıl önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve ünlü müzisyen Ufuk Beytemir’in boşanacakları iddiası magazin gündemine oturdu. Ünlü çiftten söz konusu iddialara henüz yanıt gelmezken, boşanma kararının ortak ve anlaşmalı şekilde alındığı belirtildi.

Elimi Bırakma, Aşk 101, UFO, Yeni Hayat, Son Nefesime Kadar, İçimizdeki Ateş gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beytemir’in boşanma kararı aldıkları iddia edildi.

2022 yılında nikah masasına oturdular

BOŞANIYORLAR MI?

HaberTürk’te yer alan habere göre, Eylül 2022'de Roma'da evlenen çift iki yıllık evlilikleri sonrasında anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

Sosyal medyadan tanıştılar

NASIL TANIŞTILAR?

'Ay tenli kadın' şarkısıyla ünlenen müzisyen Ufuk Beydemir ile oyuncu İpek Filiz Yazıcı, sosyal medyadan tanıştıklarını söylemişti.

Türk televizyon ve sinema dünyasının genç ve başarılı isimlerinden Yazıcı, konuk olduğu bir programda 'İlk adımı kim attı?' sorusuna 'Benim' yanıtını vermişti. Çift, nihanlarını İtalya'da, düğünlerini ise Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı.

Boşanma iddialarına çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR?

İpek Filiz Yazıcı, 6 Ekim 2001 tarihinde İstanbul’da doğdu. Henüz çocuk yaşlarda reklam projelerinde yer alarak sektöre adım atan Yazıcı, daha sonra televizyon dizilerine yönelerek kariyerine hızla devam etti.

2018’de TRT1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Ceyda karakterini, 2020’de oynadığı Aşk 101 dizisinde Işık karakterini canlandırdı, Yeni Hayat dizisi, 2021’de UFO filmi kadrosunda yer aldı. 2022’de rol aldığı Son Nefesime Kadar dizisinde Hazan, aynı yıl İçimizdeki Ateş dizisinde Hale karakterini canlandırdı.

Aşk 101 dizisinin Işıl'ı olarak tanındı

Yazıcı, televizyon dünyasına “Babam ve Ailesi” dizisiyle adım attı. Netflix dizisi Aşk 101’de “Işık” karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Kaynak: HaberTürk

