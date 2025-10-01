Survivor’a Karizmasıyla Damga Vurmuştu: Barış Murat Yağcı'nın En Acı Günü! Kara Haberi Sosyal Medya Hesabından Duyurdu

Survivor’da karizmasıyla dikkat çeken ve kısa sürede milyonların beğenisini alan Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesabından acı haberi takipçileriyle paylaştı. Bu acıya yürek dayanmaz. Yağcı, paylaşımında annesini kaybettiğini duyurdu. Peki Barış Murat Yağcı kimdir? İşte tüm detaylar haberimizde…

Survivor All Star 2025 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran yakışıklı oyuncu Barış Murat Yağcı’dan acı haber geldi. Sosyal medya hesabından duyurdu.

SURVİVOR’IN YILDIZI ALDIĞI HABERLE YIKILDI! ANNESİNİ KAYBETTİ

Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’ı kaybettiğini Instagram hesabından duyurdu. Yağcı, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak’ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00’te) Zincirlikuyu Camii’nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur.”

Survivor’a Karizmasıyla Damga Vurmuştu: Barış Murat Yağcı'nın En Acı Günü! Kara Haberi Sosyal Medya Hesabından Duyurdu - Resim : 1
Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı

Yağcı'nın kuzeni olan oyuncu Birce Akalay da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda halası Arzu Ernak’ın vefat ettiğini duyurdu. Akalay paylaşımında “Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu” ifadelerini kullandı.

Survivor’a Karizmasıyla Damga Vurmuştu: Barış Murat Yağcı'nın En Acı Günü! Kara Haberi Sosyal Medya Hesabından Duyurdu - Resim : 2

ARZU AKALAY ERNAK KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Barış Murat Yağcı ve Yağmur Ernak'ın annesi ve ünlü oyuncu Birce Akalay'ın halası olan Arzu Akalay Ernak, basketbol koçu Erhan Ernak'ın eşi olarak da biliniyordu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli annemiz Arzu Ernak'ı bugün tedavi görmekte olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz" ifadeleri kullanıldı. Arzu Akalay Ernak'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

