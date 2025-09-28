Nejat İşler’e Kafa Atmıştı! O Muhabirden Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beyaz TV'nin magazin muhabiri Tarık Eker, tartıştığı ünlü oyuncu Nejat İşler'e kafa atmıştı. Eker, Instagram hesabından yaptığı uzun açıklamada kamuoyundan özür diledi. Açıklamaya göre olay, geçtiğimiz günlerde Nejat İşler’in muhabirlere röportaj vermek istememesiyle başladı. Eker, İşler’in kendisine “Sen Osman Gökçek’in köpeği misin? Ben o herifin kanalına röportaj vermiyorum. S… git” dediğini öne sürdü. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğünü anlatan Eker, İşler’in “Kavga edeceksek edelim” diyerek üzerine yürüdüğünü savundu. Oyuncunun alkolün etkisiyle kendisine ve ailesine yönelik sözler söylediğini ileri süren Eker, bu noktada kendini kaybederek kafa attığını ifade etti.

'SORU SORMAK İSTEDİĞİM SIRADA...'

Eker, devamında şu ifadeleri kullandı: "Oyuncu, alkolün de etkisiyle, 'Senin patronunu da kızını da...' diye ekleyip küfür ve hakaretlerine devam etse de ağzımı açıp tek bir kelime etmedim. Aynı muhitte diğer gazeteci arkadaşlarım gibi haber aramaya devam ettiğim sırada bir kez daha karşılaştığım Nejat İşler'e soru sormak istediğim sırada küfürler ve hakaretlere devam etti. Fevri hareket ederek hiçbir zaman yaşamak istemediğim bir hadise yaşandı. Yaşanan bu olaydan dolayı, çalıştığım kurumdan, Nejat İşler'den, kızımdan ve tüm kamuoyundan özür dilerim. Beni yakından tanıyan meslek arkadaşlarım ve yöneticilerim iyi bilirler ki uzun yıllar emek verdiğim magazin gazeteciliğinde asla böyle bir durum yaşamadım. En önemlisi, ben bir kız çocuğu babasıyım; evladımla alakalı sarf ettiği sözleri kaldıramadım. Yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım ama evladımla ilgili sözleri sonrası böyle bir eylemde bulunduğum ve çalıştığım kurumu böyle bir olayla karşı karşıya bıraktığım için özür diliyorum."

